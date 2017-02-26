Босс «Ред Булл» поручил вернуть Феттеля, Албон перейдет в «Альфа Таури», а Квят потеряет место в команде (журналист Ниммерфоль)

Немецкий журналист Кристиан Ниммерфоль, первым сообщивший об уходе из «Феррари», поделился новым инсайдом о будущем четырехкратного чемпиона мира. По информации Ниммерфоля, в 2021 году Феттель может вернуться в «Ред Булл» (с которым выиграл все свои титулы) и стать напарником . В то же время нынешний гонщик австрийской команды Алекс Албон будет понижен в «Альфа Таури» и займет место . Российский пилот останется без места в «Формуле-1».

«Полагаю (и у меня есть конкретная информация), что Дитрих Матешиц (глава концерна – Sports.ru) поручил Гельмуту Марко вернуть «заблудшего сына» домой не позднее 2021 года. в таком случае перейдет в «Альфа Таури», а Даниил Квят потеряет свое место.

Но что для этого должно произойти:

Во-первых, скорость Албона должна резко упасть в сравнении с Максом Ферстаппеном. Да, таец мог выиграть первую гонку в Шпильберге, но это не отменяет факта, что по чистой скорости он отстает от голландца.

Во-вторых, Матешиц должен убедить тайскую семью Йовидхья – которой принадлежит 51 процент акций компании «Ред Булл», – что это хорошая идея.

В-третьих, этого должен хотеть Феттель, которому потребуются яйца, чтобы после Шарля Леклера перейти в напарники к чрезвычайно талантливому и молодому Максу Ферстаппену.

Только в этих случаях перестановкам ничто не помешает», – написал Ниммерфоль.

Журналист также отметил, что боссы «Ред Булл» по-прежнему высоко ценят Феттеля и Дитрих Матешиц не забыл, что именно Себастьян принес австрийской компании первую победу в Монце в 2008 году, а также выиграл все четыре чемпионских титула для команды (больше «Ред Булл» не побеждал в чемпионатах).

Кроме того, Ниммерфоль указывает и на другие признаки теплых отношений между пилотом и руководством компании: Феттель (вероятно, не без помощи боссов компании) купил в австрийской Штирии небольшой домик по соседству с Матешицем, а Марко был первым человеком, которому Феттель позвонил рассказать о разрыве с «Феррари».

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