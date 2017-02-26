«Формула-1» обсуждает возможность проведения двух гонок в Сочи (AMuS)

«Формула-1» планирует организовать еще две европейские гонки до старта азиатской и американской стадии чемпионата, утверждает Auto Motor und Sport.

На данный момент подтверждено проведение восьми Гран-при: сезон-2020 стартует 5 июля в Австрии, после чего «Ф-1» приедет в Венгрию, Великобританию, Испанию, Бельгию и Италию.

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По информации немецкого издания, кандидатами на проведение этапов являются трассы в Хоккенхайме, Имоле и Муджелло. Так как гонка в Монце состоится в этом году, маловероятно, что место в календаре получат оба итальянских автодрома. Там образом, шансы на возвращение во второй половине сентября являются высокими.

Также утверждается, что «Формула-1» обсуждает возможность проведения двух гонок в , несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране: инфраструктура олимпийского парка позволяет организовать закрытую среду, а отели находятся в пешей доступности. На данный момент Гран-при России намечен на 27 сентября.

, Азербайджана и Японии, вероятно, потеряют место в календаре сезона-2020. В случае Сингапура и Баку проведение городских гонок без зрителей является нецелесообразным, а Япония не планирует открывать границы для жителей Европы и США до марта 2021 года.

Организаторы этапа во Вьетнаме сообщили «Ф-1», что не сильно заинтересованы в проведении гонки осенью, так как в данном случае между дебютным и вторым Гран-при в Ханое пройдет лишь полгода.

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