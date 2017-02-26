Экс-гонщица Grand Tour о гомофобии в России: «Я не боюсь, меня этим не задеть»

Экс-гонщица The Grand Tour – шоу – Эбби Итон, выступающая в женской гоночной серии W Series, рассказала о том, часто ли сталкивается с проблемами, связанными с ее нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Первый этап W Series в новом сезоне должен был состояться в России, и Итон попросили ответить на вопрос о том, не боится ли они поездки в страну, учитывая регрессивное отношение в России к ЛГБТ-сообществу.

«Лично мне вообще не о чем беспокоиться. Я в этом вопросе чувствую себя неуязвимой. В целом, когда ты находишься на гоночном брифинге – особенно если речь идет о гоночной серии высокого уровня вроде ДТМ, – то уровень безопасности там очень высок, и ты чувствуешь, что находишься в своем собственном пузыре. Так что с этой точки зрения по ходу гоночного уик-энда тебе ничего не угрожает.

При этом мне кажется, что очень важно оставаться собой. Я не тот человек, который будет навязывать людям свою сексуальную ориентацию.

Я просто стараюсь быть той, кто я есть, быть собой, быть с теми людьми, с которыми мне хочется. И, надеюсь, это придаст российским детям уверенности в себе, чувства комфорта для того, чтобы просто быть собой.

Я никогда не будут стесняться этого, прятаться. Может быть, я действительно поступаю глупо, считая себя неуязвимой в этом вопросе, но пусть будет так», – рассказал Итон.

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