«Ford против Ferrari» завоевал два «Оскара» в технических номинациях

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград «Оскар».

Фильм «Ford против Ferrari» взял две статуэтки. Эндрю Бакленда и Майкла Маккаскера отметили за лучший монтаж, а Дональда Сильвестра – за лучший звуковой монтаж. Картина претендовала на победу в четырех номинациях, в том числе в главной.

«Ford против Ferrari» посвящен борьбе американской компании за победы в «24 часах Ле-Мана» в 1960-х годах.

Лучшим фильмом года академики признали «Паразитов». Корейская драма также победила в категориях «Лучший режиссер», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

В Голливуде сняли фильм об автоспорте: великолепная игра Кристиана Бэйла, зрелищные гонки в Ле-Мане и нелепые штампы

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