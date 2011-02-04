Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из лучших пилотов, но не бог»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хочет навязать борьбу шестикратному чемпиону мира с самого старта сезона.

«В «Ф-1» многое зависит от машины. Когда на тебя оказывается давление, выступать сложнее. Если давления нет, ты всегда можешь показывать 97-98 процентов своих возможностей, не допускать ошибок или проводить один плохой уикенд из 21-22 этапов. Даже если мы будем на расстоянии двух десятых, можно создать напряжение. Но, конечно, я хотел бы с самого старта сражаться на равных. Льюис очень хорош и, безусловно, является одним из лучших пилотов, но он не бог. Возможно, господь ему помогает, но это не он сам.

Я считаю, что для нас прошлый сезон получился хорошим, особенно с учетом того, что это был переходный год. Все выглядит многообещающе. Посмотрим, как пройдут тесты, я жду их с нетерпением. Все горят работой и очень мотивированы. Думаю, мы будем очень быстры. [В прошлом году] мы знали, где нужно прибавить, но невозможно что-то изменить за две-три недели. Команда опробовала кое-какие вещи для этого года, мы идем в верном направлении. Нам нужно прогрессировать активнее, чем «Мерседес» и , и все зависит от нас. Необходимо показывать скорость с самой первой гонки», – заявил Ферстаппен.

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