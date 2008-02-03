Гельмут Марко о Феттеле в «Ред Булл»: «Два пилота с фамилией на «Ф» – это очень дорого»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко исключил возможность возвращения гонщика Себастьяна Феттеля.

«Мы продлили контракт с , и я не могу представить себе двух пилотов с фамилией на «Ф» в команде. Это было бы очень тяжело хотя бы с финансовой точки зрения», – сказал Марко.

Ферстаппен заключил новое соглашение с командой до конца сезона-2023. Итальянская версия Motorsport.com оценила сделку в более чем 40 миллионов евро в год. Аналогичную сумму, по информации Racing Elite, Феттель получает в «Феррари».

Австриец отметил сильные и слабые стороны своего бывшего подопечного:

«Если Себастьяну комфортно, а машина подходит его пилотажному стилю, он дает результат. Но Себастьян – спортсмен в самом прямом смысле этого слова. Он не хочет ничего знать о политических играх. В этом смысле у Шарля Леклера и его агента Николя Тодта есть преимущество».

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