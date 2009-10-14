Кристиан Хорнер: «Борис Джонсон ближе к сделке по Брекситу, чем мы – к регламенту-2021»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил работу над правилами на сезон-2021. По его словам, скорее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласует детали выхода страны из Евросоюза, чем выработает детали нового регламента.

«Думаю, Борис Джонсон ближе к сделке по Брекситу, чем мы. Все медленно движется в верном направлении. По ходу уик-энда были конструктивные переговоры, постепенно происходит сближение. Надеюсь, к концу месяца мы сможем выработать разумный свод правил», – заявил Хорнер.

31 октября Великобритания должна покинуть ЕС. На ту же дату назначен дедлайн по регламенту-2021 «Формулы-1».

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