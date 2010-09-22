Себастьян Феттель: «Мы начали оживать»

Пилот Себастьян Феттель поблагодарил команду и болельщиков за поддержку после победы в .

«Прежде всего, хотелось бы поздравить команду. Старт сезона получился сложным, но в последние недели мы начали оживать. Я очень горжусь работой каждого члена команды на базе.

Во-вторых, я очень благодарен болельщикам. Понятно, что последняя пара недель сложилась для меня не лучшим образом, но получить столько писем, столько добрых сообщений было чем-то невероятным. Люди рассказывали мне свои истории о том, как они справлялись с неудачами и все такое. Это придало мне сил, веры в себя, и все это я попытался сегодня воплотить на трассе. Здорово, когда усилия приносят плоды.

Я подумал, что мы зашли на пит-стоп слишком рано – я не был уверен, что шины продержатся до конца. Конечно, я старался выдать максимум на круге выхода, потому что видел, что два болида впереди еще не останавливались. Я был удивлен, когда оказался впереди. Продираясь через трафик, я пытался создать задел. Это не сработало из-за машины безопасности, но мы контролировали гонку до самого конца, и болид становился все лучше и лучше. Рестарты после сейфти-кара – это всегда сложно, но лидер в таких случаях имеет преимущество», – сказал Феттель.

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