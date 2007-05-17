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    Даниил Квят: «Теперь у меня есть понимание, как выжимать максимум в квалификациях»

    Теги Торо Россо Формула-1 Даниил Квят Авто

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят отметил прогресс, которого команда добилась в работе над улучшением квалификационного темпа.

    «Думаю, сейчас ситуация улучшилась. Теперь у меня есть скорость и понимание того, что мне требуется от машины, чтобы выжать максимум в квалификациях.

    В двух первых квалификациях в сезоне мы не до конца понимали, как правильно действовать, но после этапа в Бахрейне поняли, что именно нам требуется для того, чтобы сделать машину быстрее.

    Уже в Китае мы добились неплохого прогресса, в Бахрейне сделали еще один шаг вперед, а потом еще по одному в Баку и Испании. Надеюсь, мы уже многое понимаем в особенностях работы машины. Квалификация была нашим слабым местом, а теперь я бы сказал, что мы смотримся очень неплохо. Впереди нас только Хаас, так что мы можем быть довольны.

    Думаю, в Испании у нас был шанс показать лучший результат среди команд из середины пелотона. И я очень надеюсь, что скоро мы сможем этого добиться», – рассказал Квят.

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