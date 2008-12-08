Льюис Хэмилтон: «Только что подписал контракт с «Мерседесом» еще на два года»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что продлил свой контракт с немецкой командой на два года. Таким образом, соглашение Хэмилтона с немецкой командой теперь рассчитано до конца 2021 года.

«Я только что подписал контракт еще на два года, переговоры с Тото длились десять часов, так что…Думаю, все прошло хорошо (улыбается), так что я, эмм, с воодушевлением жду следующие сезоны.

Однако прямо сейчас я просто рад тому, что гонки закончились. Следующий год будет тяжелым, сезоны становятся все длиннее и длиннее. Не знаю, сколько еще я буду выступать в «Ф-1», поэтому два года – это неплохой вариант. Хотя я по-прежнему люблю гонки, так что кто знает, может быть я пробуду здесь и дольше», – отметил Хэмилтон.