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    Сергей Сироткин: «Надеялся, что проведу и второй сезон в «Уильямсе»

    Теги Роберт Кубица Уильямс Формула-1 Сергей Сироткин Авто

    Бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин рассказал, что по ходу сезона рассчитывал на то, что получит продление контракта на второй сезон.

    В итоге в «Уильямсе» не договорились со спонсорами Сироткина «СМП Рейсинг» и подписали контракт с Робертом Кубицей.

    «Я надеялся, что проведу второй сезон, и изначально казалось, что так и будет. Довольно долгое время казалось очевидным, что меня ждет второй сезон в «Уильямсе».

    Но это «Формула-1», тут не бывает просто. Чтобы добиться успеха, нужно, чтобы сошлись множество разных параметров – в большинстве случаев, к сожалению, этого не происходит», – сказал Сироткин

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