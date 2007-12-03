Сергей Сироткин: «Надеялся, что проведу и второй сезон в «Уильямсе»

Бывший пилот «Уильямса» рассказал, что по ходу сезона рассчитывал на то, что получит продление контракта на второй сезон.

В итоге в «Уильямсе» не договорились со спонсорами Сироткина «СМП Рейсинг» и подписали контракт с Робертом Кубицей.

«Я надеялся, что проведу второй сезон, и изначально казалось, что так и будет. Довольно долгое время казалось очевидным, что меня ждет второй сезон в «Уильямсе».

Но это , тут не бывает просто. Чтобы добиться успеха, нужно, чтобы сошлись множество разных параметров – в большинстве случаев, к сожалению, этого не происходит», – сказал Сироткин