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    Сергей Сироткин: «Я искренне верю, что это не конец, большое всем спасибо»

    Теги Уильямс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Сергей Сироткин Авто

    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвел итоги Гран-при Абу-Даби, который для россиянина на данный момент стал последним в «Формуле-1».

    «Дорогие друзья, вчера была самая трудная гонка самого трудного сезона в моей карьере! Я хотел бороться, хотел завершить сезон на высокой ноте, но, к сожалению, весь первый отрезок мне пришлось не бороться с соперниками (хотя и с ними тоже), а с перегревом системы ERS, колесных дисков, а также сложностями с температурой тормозов…

    Спасибо, что вы были рядом, спасибо, что верили в успех и поддерживали! Мы прошли через все это вместе! И я искренне верю, что это не конец! Спасибо, друзья!» – написал Сироткин в твиттере.

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