Льюис Хэмилтон: «Окон имел право попробовать совершить обгон»

Пилот «Мерседеса» считает, что вина за столкновение между Ферстаппеном и Оконом на лежит на обоих гонщиках.

«Я вполне уверен, что в «Формуле-1» нет правила, запрещающего гонщику вернуться в один круг с лидером. Я и сам делал так в прошлом.

В целом же в ситуации Окона ему было просто нечего терять. Ты хочешь проехать вперед. Твои шины намного быстрее. А если твои шины намного быстрее, но соперник впереди не атакует, то ты оказываешься в ловушке. А Макс как раз не атаковал – наоборот, он берег свои шины. Поэтому он ехал медленно и сдерживал Окона. И в такой ситуации ты имеешь право попробовать совершить обгон.

Мне кажется, Окон имел полное право попробовать вернуться в один круг с лидером. Конечно, никто не хотел, чтобы все закончилось таким инцидентом. Но в такой ситуации гонщики должны оставлять друг другу место на трассе. Ведь это очень просто.

Ты не должен предполагать, что соперника не окажется на внутренней траектории, потому что он круговой и точно сбросит скорость. Ты должен предполагать обратное, должен быть готов к тому, что соперник окажется на внутренней траектории – и что тебе нужно оставить ему место. Потому что на самом деле он ведет свою гонку и не участвует в твоей. Это мое мнение. С моего места не казалось, что вина на сто процентов лежит на Оконе. Скорее 60 на 40», – цитирует Хэмилтона Race Fans.