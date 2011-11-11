Льюис Хэмилтон об инциденте с Сироткиным: «Я ошибался – маневр Сергея не был неуважительным»

Пилот «Мерседеса» признал, что несправедливо обвинил гонщика «Уильямса» в инциденте, который случился во втором сегменте квалификации к .

В конце круга выезда из боксов Хэмилтон сбавил темп, чтобы отпустить напарника Валттери Боттаса, однако не учел, что ехавший позади Сироткин, пытавшийся прогреть покрышки, в этот момент набрал высокую скорость – в результате болиды чуть не столкнулись.

Сразу после квалификации Льюис назвал действия Сергея «неуважительными», однако в день гонки взял свои слова назад.

«Доброе утро, мир. Я проснулся с чувством, что должен исправиться за сказанное вчера. Я ошибался – маневр Сергея не был неуважительным. Произошло недопонимание, я честно попытался уйти с его траектории. Вышло не очень здорово, но дерьмо случается, и я уважаю его за то, как он с этим справился», – написал Хэмилтон в инстаграме.