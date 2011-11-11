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    Льюис Хэмилтон об инциденте с Сироткиным: «Я ошибался – маневр Сергея не был неуважительным»

    Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес Сергей Сироткин Авто

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что несправедливо обвинил гонщика «Уильямса» Сергея Сироткина в инциденте, который случился во втором сегменте квалификации к Гран-при Бразилии.

    В конце круга выезда из боксов Хэмилтон сбавил темп, чтобы отпустить напарника Валттери Боттаса, однако не учел, что ехавший позади Сироткин, пытавшийся прогреть покрышки, в этот момент набрал высокую скорость – в результате болиды чуть не столкнулись.

    Сразу после квалификации Льюис назвал действия Сергея «неуважительными», однако в день гонки взял свои слова назад.

    «Доброе утро, мир. Я проснулся с чувством, что должен исправиться за сказанное вчера. Я ошибался – маневр Сергея не был неуважительным. Произошло недопонимание, я честно попытался уйти с его траектории. Вышло не очень здорово, но дерьмо случается, и я уважаю его за то, как он с этим справился», – написал Хэмилтон в инстаграме.

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