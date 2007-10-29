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    Нико Росберг: «Хэмилтон всерьез может рассчитывать на повторение рекордов Шумахера»

    Теги Михаэль Шумахер Феррари Льюис Хэмилтон Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Авто

    Бывший напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Нико Росберг считает, что английский пилот способен сравняться с Михаэлем Шумахером по числу чемпионских титулов.

    «У Льюиса уже пять побед в чемпионатах – это невероятно. Просто сумасшествие, что он сравнялся с Фанхио. Теперь он всерьез может рассчитывать на повторение рекордов Шумахера – контракт Льюиса с «Мерседесом» рассчитан еще на два года, у Шуми всего на два титула и на 20 побед больше. За два года это можно повторить.

    Просто удивительно. Он действительно способен стать самым успешным пилотом всех времени, и я уверен, что его это будет мотивировать.

    Выступление в Мексике оказалось не лучшим способом выиграть титул, но тут уже все равно – общая картина важнее. Вся команда заслужила этот успех, особенно в этом году, потому что «Феррари», возможно, в целом была даже быстрее.

    «Мерседес» удивительно поработал, справившись с давлением, сильно прибавив в середине чемпионата и значительно улучшив машину. Перемены действительно наступили после середины сезона: у Себастьяна Феттеля начались трудности, и он вместе со своей командой стал ошибаться. «Мерседес» же продолжал прогрессировать и стал выступать значительно лучше.

    Вот почему в итоге сейчас такой большой разрыв», – рассказал Росберг.

    Опрос

    Хэмилтон догонит Шумахера по числу чемпионских титулов?

    2111 голосов 6
    • Да
      52%
    • Нет
      48%

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