Нико Росберг: «Хэмилтон всерьез может рассчитывать на повторение рекордов Шумахера»

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Нико Росберг считает, что английский пилот способен сравняться с по числу чемпионских титулов.

«У Льюиса уже пять побед в чемпионатах – это невероятно. Просто сумасшествие, что он сравнялся с Фанхио. Теперь он всерьез может рассчитывать на повторение рекордов Шумахера – контракт Льюиса с рассчитан еще на два года, у Шуми всего на два титула и на 20 побед больше. За два года это можно повторить.

Просто удивительно. Он действительно способен стать самым успешным пилотом всех времени, и я уверен, что его это будет мотивировать.

Выступление в Мексике оказалось не лучшим способом выиграть титул, но тут уже все равно – общая картина важнее. Вся команда заслужила этот успех, особенно в этом году, потому что , возможно, в целом была даже быстрее.

«Мерседес» удивительно поработал, справившись с давлением, сильно прибавив в середине чемпионата и значительно улучшив машину. Перемены действительно наступили после середины сезона: у начались трудности, и он вместе со своей командой стал ошибаться. «Мерседес» же продолжал прогрессировать и стал выступать значительно лучше.

Вот почему в итоге сейчас такой большой разрыв», – рассказал Росберг.