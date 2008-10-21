Жак Вильнев: «Я бы оценил Хэмилтона намного выше Шумахера»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев в своем личном рейтинге пилотов поставил Льюиса Хэмилтона выше .

«Эру доминирования «Мерседеса» будет сложно прервать при текущих правилах.

Я бы оценил Льюиса намного выше Михаэля. С последним связано слишком много негативных историй. К нему было чересчур много вопросов о том, как он выигрывал некоторые гонки и чемпионаты мира. И быть великим чемпионом – это нечто большее, чем просто побеждать в гонках.

С Льюисом почти не связано никакого негатива. Да, можно не любить его и его образ жизни, но с ним не связано ничего плохого или отвратительного в гонках. Он не действовал грязно по отношению к конкурентам. Он уважает своих соперников.

И нет никаких сомнений, если задаться следующими вопросами: жульничает ли он, действует ли грязно? Такие вопросы очень важны, именно в этом разница. И именно таким должен быть каждый чемпион – не просто нейтральным.

К тому же, если посмотреть на Льюиса, то в какие-то моменты ему приходилось бороться с собственным напарником. Не было такого, чтобы с первой же гонки ему помогали партнеры по команде.

Да, в «Макларене» он был под защитой, но он сам оттуда ушел. Это впечатлило. И затем он построил вокруг себя новую команду. И сейчас он лучше, чем тогда.

В этом году он отлично пилотирует.

Хэмилтон живет в своем мире, это здорово, и у него все получается. Я, как и многие другие, к его миру не отношусь, но это не проблема. Я такой, какой есть, и Льюис – тоже. Так что здорово, если ему это нравится. Я не слежу за социальными сетями и всеми такими вещами, поэтому могу говорить только о гоночных качествах. И в этом году он был сосредоточеннее и пилотировал лучше всех остальных», – заявил Вильнев.