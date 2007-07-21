Bild: Росберг не будет брать интервью на подиуме Гран-при Германии из-за Хэмилтона

не будет проводить интервью после Гран-при Германии с пилотами, попавшими в топ-3.

Изначально Росберг должен был провести два подобных интервью – на этапах в Германии и Монако.

«Я должен был брать интервью в Монако и Хоккенхайме. В обоих случаях я получал на это добро от RTL. Но сейчас, за пару дней до Гран-при Германии мне сообщили, что в этом нет необходимости», – рассказал Росберг.

По информации Bild, приглашение Росберга было отменено из-за . Когда Хэмилтон узнал, что в случае попадания на подиум будет давать интервью своему бывшему напарнику по команде, то ясно дал понять, что ему не нравится данная перспектива.