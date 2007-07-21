Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Bild: Росберг не будет брать интервью на подиуме Гран-при Германии из-за Хэмилтона

    Теги Гран-при Германии Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Авто

    Нико Росберг не будет проводить интервью после Гран-при Германии с пилотами, попавшими в топ-3.

    Изначально Росберг должен был провести два подобных интервью – на этапах в Германии и Монако.

    «Я должен был брать интервью в Монако и Хоккенхайме. В обоих случаях я получал на это добро от RTL. Но сейчас, за пару дней до Гран-при Германии мне сообщили, что в этом нет необходимости», – рассказал Росберг.

    По информации Bild, приглашение Росберга было отменено из-за Льюиса Хэмилтона. Когда Хэмилтон узнал, что в случае попадания на подиум будет давать интервью своему бывшему напарнику по команде, то ясно дал понять, что ему не нравится данная перспектива.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться