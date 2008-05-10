Сергей Сироткин: «Я действительно ударил болид Переса. Но в гонке было много других спорных моментов»

Пилот «Уильямса» прокомментировал свое столкновение с Серхио Пересом на Гран-при Азербайджана, за которое был оштрафован и потеряет три позиции на старте гонки в Барселоне.

«Не знаю, насколько хорошо вы все видели на повторах, но в инциденте с Пересом, который и привел к пенализации на эту гонку, все было достаточно просто.

В борьбе с моим же напарником – само собой, мы пытались немного друг друга притормозить и подъезжали в поворот немного быстрее, чем, например, пара-тройка машины впереди, которые, начиная с Кими, несколько замешкались, – мы приехали в поворот немного быстрее и да, я немного ударил Чеко. Вот собственно и все.

Я от этого никаких повреждений не получил. Насколько я видел, его машина тоже ни капли не пострадала. Поэтому да, я действительно его ударил, никаких сомнений, и оправдываться за это никто не собирается. Но, как мне кажется, в такой гонке было достаточно много других спорных моментов».

Также Сироткин рассказал, как на его подготовке к Гран-при Испании скажется тот факт, что в первой практике россиянин уступит место в кокпите болида Роберту Кубице.

«Понятное дело, что когда ты уступаешь машину кому-то другому, пусть даже на знакомой трассе, то что-то теряешь. Так что не могу сказать, что я от этого что-то выиграю или что это нам что-то даст. Но, раз уж мы знаем, что это уже случилось, мы попытаемся извлечь максимум из этого.

Чем больше пилотов проходит через твою машину, тем шире получается обратная связь, которую мы можем получить со всех разнообразных сторон, разнообразных стилей пилотирования. Поэтому, раз уж так есть, нам нужно постараться выжать из этого максимум», – рассказал Сироткин.