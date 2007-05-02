Льюис Хэмилтон: «Надо немного улучшить машину, сделать так, чтобы ею было легче управлять»

Пилот «Мерседеса» , выигравший Гран-при Азербайджана и ставший лидером личного зачета в сезоне-2018, признался, что его пока не устраивает поведение болида W09.

«Нам определенно еще предстоит серьезно потрудиться – мы по-прежнему отстаем. По чистой скорости на данный момент «Феррари» нас заметно опережает.

Мы, разумеется, тоже быстры – у нас вовсе не ужасная машина. Надо просто немного ее улучшить, сделать так, чтобы ею было легче управлять. Сейчас она не так легко управляется, как в прошлом сезоне.

В течение всего уик-энда у меня возникали трудности, и я изо всех сил стараюсь раскрыть потенциал машины. В гонке было много ошибок – что для меня редкость. Возникали трудности с болидом, с шинами – и я не намерен с этим мириться. Нужно трудиться еще усерднее и убедиться в том, что подобное больше не повторится.

Главная проблема – шины. Не думаю, что их болид намного лучше нашего – если вообще лучше, – просто они лучше работают с покрышками», – заявил Хэмилтон.