Что делать, если ваш автомобиль сломался в дороге?

Официальный дилер, сервис в промзоне. Еще есть варианты?

• Вариант 1 – звонить официальному дилеру. В этом случае вы точно потратитесь. Только за диагностику попросят как минимум 2000 рублей. Далее, если проблема серьезная, назовут цифру, которая вам точно испортит настроение. Готовьтесь услышать, что нужную запчасть привезут через несколько недель. Однозначный плюс: дилер отвечает за качество, машины обслуживаются по одобренной производителем технологии. Минус: на поездку в сервис вы потратите весь день.



• Вариант 2 – искать сервис в промзоне. Вы обязательно сэкономите – процентов на 50-70! Но где искать гараж с нужным мастером? К кому обращаться? Как оттуда выбираться своим ходом, если ремонт затянется? И уверены ли вы, что механики из случайного СТО сделают все как надо? Ой, под капотом снова застучало, а ведь вы после ремонта в гараже не проехали и ста километров.



• Вариант 3 – писать/звонить в Alfred. Вы пишете автоконсьержу в мессенджере или оставляете заявку на сайте. В течение двух часов за вашим авто приезжает опытный водитель. Все остальное – не ваша забота. Что будет дальше? Авто отвезут в самый подходящий сервис – тот, где специализируется именно на двигателях. Стоимость работ будет точно дешевле, чем у дилера, а качество – то же.



За свои услуги Alfred возьмет фиксированные 2000 рублей (примерно столько же у вас уйдет на такси, если оставите машину у дилера). Также вы точно сэкономите на запчастях – Alfred работает с поставщиками напрямую. Чтобы вы не нервничали, Alfred подпишет договор, в котором возьмет всю ответственность за авто (каждое авто страхуется на 5 млн рублей). При необходимости вам пришлют фотоотчет ремонта авто.

• Вариант 1 – звонить официальному дилеру. Готовьтесь потратить на этот процесс весь день, ведь маловероятно, что дилерский салон у вас по-соседству. Предположим, у вас Skoda Octavia. Шиномонтаж колес R16 у дилера обойдется примерно в 4000 рублей. Ах, да. Когда последний раз проверяли сход-развал? Давно? По-хорошему это нужно делать два раза в год. Корректировка каждой оси обойдется вам в 2500 рублей. Итого: 9000. А если у вас Mercedes-Benz C-Class, то с вас за все работы 20000. Спасибо, ждем вас снова.

• Вариант 2 – ближайший шиномонтаж. В Москве таких сотни. Какие-то точно есть у вашего дома. Вы будете счастливы, когда вам скажут, что резину сменят за 2500 рублей. Да, в 95% таких шиномонтажек нет оборудования для регулировки сход-развала. А если есть, то за ось заплатите около 2000 рублей. Итого: максимум 6500 наличными! Сказка. Есть только одна проблема: видите эти пять машин у гаража? Они тоже еще не сменили резину. Вы шестой в очереди. Придется подождать часа четыре.

• Вариант 3 – писать/звонить в Alfred. Автоконсьерж приедет к вам утром в офис, заберет авто, сгоняет на дачу, где вы храните резину, а дальше – в специализированный центр. Там ваш авто переобуют и установят нужное давление в шинах. Alfred вернет автомобиль через несколько часов. Услуга: 2000 рублей плюс стоимость работ шиномонтажа.

• Вариант 1 – звонить официальному дилеру. На ТО можно записаться по интернету, это удобно. Дальше классика. Вам придется снова тратить на это целый день. В центре заменят фильтры, масло, оценят состояние тормозных колодок и сделают все, как требует производитель. ТО Skoda Octavia с хорошей скидкой обойдется в 14000 рублей, на Opel Mokka с пробегом 60 тысяч км – 18000 рублей, на Mercedes-Benz C-Class – вообще 25000. Дилер, разумеется, сохранит заводскую гарантию, если машина новая. Это несомненный плюс.

• Вариант 2 – искать сервис в промзоне. За базовое ТО возьмутся на многих московских сервисах. Вероятно, вы столкнетесь с мастером-универсалом – специалистом по всем маркам. Даже самый добросовестный работник может не знать нюансов, у него нет необходимых инструкций с рекомендациями производителя. Он, конечно, постарается сделать все качественно, а дальше – как повезет. Автомобиль вам, скорее всего, вернут уже затемно. За ТО авто вроде Skoda Octavia с вас возьмут 5000-7000. С C-Сlass все сложнее. Одни только расходники обойдутся в 12000 рублей.

• Вариант 3 – писать/звонить в Alfred. Автоконсьерж подберет сервис, где специализируются по вашему авто и сделают все по разумной цене с качеством, как у официального дилера. Схема – та же. Сообщение в мессенджере, опытный водитель и возврат авто после обслуживания в любое удобное место. Да, важный момент. Alfred работает и с дилерами. Если вам важна заводская гарантия, автоконсьерж отвезет машину в сертифицированный сервис, и гарантия сохранится! Стоимость та же – 2000 рублей плюс работы и запчасти. Кстати, сейчас у Alfred акция – все ТО за 11 000 рублей. Любая марка, любая модель. И похожие акции на разные услуги бывают часто – за этим полезно следить! Плюс Alfred, конечно, дает гарантию на работы и запчасти.

• Вариант 1 – звонить официальному дилеру. Вас примут с большим удовольствием и предложат проверку авто по десяткам параметров. Для примера возьмем Opel Mokka. За комплексную диагностику попросят 7500, после чего обязательно посоветуют что-то поменять. Например, тормозные колодки за 10000 рублей.

• Вариант 2 – искать сервис в промзоне. В гараже, скорее всего, вообще не поймут, что вы хотите. В сервисах посолиднее предложат компьютерную диагностику и скажут о необходимости что-то поменять. Ведь вы готовы потратиться перед дальней поездкой, лишь бы ничего не сломалось в дороге.

• Вариант 3 – писать/звонить в Alfred. Автоконсьерж поедет туда, где не навяжут лишние услуги. Почему? У Alfred обширная сеть партнерских сервисов – автоконсьержи проверяют мастерские по чек-листам из 198 пунктов. При малейших подозрениях на нечестность Alfred просто разрывает отношения с сервисом и везет ваш авто к другим механикам. Если у вас возникнет подозрение в нечестности, вам предложат оценить выполненные работы у независимой стороны – официального дилера. Расходы на это Alfred берет на себя. Если вдруг подозрения подтвердятся, Alfred вернет деньги и оплатит работу дилера.

• Вариант 1 – звонить официальному дилеру. Если вы позаботились заранее и подписали специальное соглашение с дилером, то ваш автомобиль, возможно, эвакуируют бесплатно. Ну а дальше печаль: часто дилер просто меняет поврежденную часть кузова на новую. Естественно, деталь нужно заказывать на заводе и ждать неделями. И это очень дорого. За замену только лобового стекла заплатите около 40 тысяч.

• Вариант 2 – искать сервис в промзоне. В отличие от других видов ремонта здесь все понятно. Возьмут раз в десять меньше, чем дилер. Визуально вам все понравится. Машина будет выглядеть как новенькая. Но потом могут быть проблемы. Например, при продаже авто. Въедливый покупатель обнаружит разные зазоры между крылом и кузовом. Придется скинуть цену. И ремонт в гараже уже не покажется таким дешевым.

• Вариант 3 – писать/звонить в Alfred. Сразу после ДТП вы можете написать в Alfred. Автоконсьерж постарается оперативно приехать к вам с эвакуатором, поможет определить масштаб повреждений и посоветует несколько вариантов кузовного ремонта. В том числе с использование б/у деталей хорошего качества, чтобы ремонт не сильно ударил по карману. А дальше клиент выберет подходящий вариант. Стоимость услуг все та же – 2000 рублей. Да, и Alfred поможет в случае любых проблем на дороге. Даже мелких. Например, севший аккумулятор или пробитое колесо.