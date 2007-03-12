Сергей Сироткин: «Поняли, в каком направлении должны двигаться»

Пилот «Уильямса» подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне.

«Последний день тестов определенно стал лучшим за эти две недели. Мы смогли проехать много кругов и протестировали несколько вариантов настроек болида, меняя как типы шин, так и топливную нагрузку. Так что день получился интересным. Погода была на нашей стороне, благодаря чему машина работала стабильнее и лучше управлялась. Для меня это был второй нормальный день тестов и лучший из них.

Очевидно, что у нас еще есть проблемы. У нас не все хорошо и команде еще предстоит проанализировать множество маленьких вещей и решить проблемы к Австралии, но мы, по крайней мере, выяснили, что работает в машине, а что нет – и поняли, в каком направлении должны двигаться. Теперь посмотрим, в каком состоянии команда подойдет к Гран-при Австралии», – цитирует Сироткина пресс-служба .