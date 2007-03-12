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    Сергей Сироткин: «Поняли, в каком направлении должны двигаться»

    Теги Уильямс Формула-1 Сергей Сироткин

    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне.

    «Последний день тестов определенно стал лучшим за эти две недели. Мы смогли проехать много кругов и протестировали несколько вариантов настроек болида, меняя как типы шин, так и топливную нагрузку. Так что день получился интересным. Погода была на нашей стороне, благодаря чему машина работала стабильнее и лучше управлялась. Для меня это был второй нормальный день тестов и лучший из них.

    Очевидно, что у нас еще есть проблемы. У нас не все хорошо и команде еще предстоит проанализировать множество маленьких вещей и решить проблемы к Австралии, но мы, по крайней мере, выяснили, что работает в машине, а что нет – и поняли, в каком направлении должны двигаться. Теперь посмотрим, в каком состоянии команда подойдет к Гран-при Австралии», – цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».

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