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    Валттери Боттас: «В Барселоне у «Мерседеса» есть проблемы с грануляцией мягких покрышек»

    Теги Пирелли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Марио Изола

    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что на предсезонных тестах в Барселоне команда столкнулась с определенными проблемами при работе с мягкими составами шин «Пирелли».

    «Думаю, шины «медиум» и «хард» очень хорошо работают на нашем болиде. При этом у нас по-прежнему есть проблемы с грануляцией резины при работе с более мягкими составами. Будем надеяться, в Мельбурне все будет иначе, но на новом покрытии трассы в Барселоне мы столкнулись с некоторыми трудностями», – рассказал Боттас.

    По мнению гоночного директора «Пирелли» Марио Изолы, проблемы с грануляцией покрышек связаны с особенностями конфигурации трассы, а не с конструкцией шин.

    «Грануляция покрышек не стала сюрпризом с учетом нагрузки, которую новые болиды оказывают на новые шины. Конфигурация трассы осталась прежней – во многих поворотах на шины оказывается серьезная нагрузка. В девятом повороте очень сильные боковые перегрузки, после торможения перед первым поворотом затем вплоть до четвертого поворота трасса проходится на полной скорости. В прошлом году скорость прохождения третьего и девятого поворотов выросла на 32-35 км/ч, и я считаю, что в этом году скорости еще сильнее возросли», – цитирует Изолу autosport.

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