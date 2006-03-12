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    Фернандо Алонсо: «Макларен» способен на большее»

    Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне.

    «Зимние тесты закончены. В некоторые дни у нас возникали проблемы – тем не менее, мы каждый раз выполняли намеченную на день программу. В последний день мы выжали из машины чуть больше скорости и все, как кажется, работало нормально.

    Мы способны на большее. Думаю, все команды в какой-то степени скрывают свою истинную скорость – и мы не исключение. Посмотрим, на что мы будем способны в Австралии. Пришло время гонок», – цитирует Алонсо F1i.

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