Фернандо Алонсо: «Макларен» способен на большее»

Пилот «Макларена» подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне.

«Зимние тесты закончены. В некоторые дни у нас возникали проблемы – тем не менее, мы каждый раз выполняли намеченную на день программу. В последний день мы выжали из машины чуть больше скорости и все, как кажется, работало нормально.

Мы способны на большее. Думаю, все команды в какой-то степени скрывают свою истинную скорость – и мы не исключение. Посмотрим, на что мы будем способны в Австралии. Пришло время гонок», – цитирует Алонсо F1i.