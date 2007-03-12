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    Даниэль Риккардо: «Уверены, что в первой гонке сезона сможем атаковать на пределе»

    Теги Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо

    Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подвел итоги предсезонных тестов и поделился мнением о том, насколько команда готова к старту сезона.

    «Сейчас мы лучше готовы к сезону, чем это было в прошлом году – вероятно, лучше, чем в любой год до этого с тех пор, как я выступаю за «Ред Булл». Мы проехали много кругов. Как мне кажется, у нас неплохой темп – нам еще есть в чем прибавлять, но это нормально. Но мы отправляемся на первую гонку сезона с уверенностью, что сможем атаковать на пределе и выжимать из болида и двигателя максимум.

    Вам не всегда удается выполнить тестовую программу в полном объеме. Особенно тяжелыми в этом смысле для нас были последние годы. Предыдущая неделя получилась неудачной – мне казалось, что мы теряем время, которое могли бы провести на трассе. К счастью, на этой неделе нам удалось сделать намного больше.

    Думаю, мы смотримся неплохо. Не думаю, что у нас самая быстрая машина в пелотоне, нам еще нужно прибавлять. Но я думаю, мы будем достаточно близки для того, чтобы участвовать в борьбе за победу.

    Одно время казалось, что «Ред Булл» удалось вклиниться между «Мерседесом» и «Феррари», но в последние дни в «Феррари» взвинтили темп и были очень быстры. Некоторые другие команды тоже показали хорошие времена на круге. Думаю, нам еще есть к чему стремиться, но мы точно находимся в числе лидеров», – цитирует Риккардо autosport.

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