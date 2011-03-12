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    Валттери Боттас: «Не считаем, что «Мерседес» выигрывает у соперников секунду»

    Теги Формула-1 Мерседес Валттери Боттас

    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас опроверг предположения о том, что по гоночному темпу в начале сезона у немецкой команды есть существенное преимущество над конкурентами.

    «Мы ни в коем случае не считаем, что выигрываем у соперников секунду. Но тесты складываются хорошо. Здорово, что я сумел провести полноценную симуляцию гонки, почувствовать машину, шины, ведь нам многому нужно научиться. Льюис в данный момент делает почти то же самое. Что касается времени на одном быстром круге, то пока наш темп остается загадкой. Мы видели несколько очень хороших результатов от конкурентов, но что-то конкретное, я думаю, мы узнаем только через пару недель.

    Мы уверены, что в этом году нас ждет борьба трех команд. Что хорошо и для «Формулы-1», и для нас – перед командой будут стоять четкие цели и соперники постоянно будут давить, заставляя нас прогрессировать.

    На дистанции длинного сезона ключевую роль безусловно будет играть стабильность. У прошлогодней машины были слабости – например, они проявлялись в Монако и Сингапуре, – и мы постарались улучшить ситуацию в этих областях, чтобы стабильнее выступать по ходу сезона», – цитирует Боттаса Sky Sports.

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