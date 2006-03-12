Кубица не выступит за «Уильямс» в последний день предсезонных тестов

Резервный гонщик «Уильямса» Роберт Кубица не примет участие в тестовой программе команды в заключительный день предсезонных испытаний «Формулы-1» в Барселоне – вместо поляка сегодня с болидом FW41 поработают Сергей Сироткин и Ланс Стролл.
Вероятно, это решение команда приняла из-за того, что основные пилоты на нынешних зимних испытаниях получили мало практики.
Состав заключительного дня тестов
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
«Феррари»: Кими Райкконен
«Ред Булл»: Даниэль Риккардо
«Форс-Индия»: Эстебан Окон
«Уильямс»: Сергей Сироткин, Ланс Стролл
«Рено»: Карлос Сайнс, Нико Хюлькенберг
«Торо Россо»: Брендон Хартли
«Макларен»: Фернандо Алонсо
«Хаас»: Ромен Грожан
«Заубер»: Шарль Леклер