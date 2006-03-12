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    Кубица не выступит за «Уильямс» в последний день предсезонных тестов

    Теги Роберт Кубица Уильямс тесты Формула-1 Формула-1

    Резервный гонщик «Уильямса» Роберт Кубица не примет участие в тестовой программе команды в заключительный день предсезонных испытаний «Формулы-1» в Барселоне – вместо поляка сегодня с болидом FW41 поработают Сергей Сироткин и Ланс Стролл. 

    Вероятно, это решение команда приняла из-за того, что основные пилоты на нынешних зимних испытаниях получили мало практики. 

    Состав заключительного дня тестов

    «Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
    «Феррари»: Кими Райкконен
    «Ред Булл»: Даниэль Риккардо
    «Форс-Индия»: Эстебан Окон
    «Уильямс»: Сергей Сироткин, Ланс Стролл
    «Рено»: Карлос Сайнс, Нико Хюлькенберг
    «Торо Россо»: Брендон Хартли
    «Макларен»: Фернандо Алонсо
    «Хаас»: Ромен Грожан
    «Заубер»: Шарль Леклер

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