Кубица не выступит за «Уильямс» в последний день предсезонных тестов

Резервный гонщик «Уильямса» Роберт Кубица не примет участие в тестовой программе команды в заключительный день предсезонных испытаний «Формулы-1» в Барселоне – вместо поляка сегодня с болидом FW41 поработают Сергей Сироткин и Ланс Стролл.

Вероятно, это решение команда приняла из-за того, что основные пилоты на нынешних зимних испытаниях получили мало практики.

Состав заключительного дня тестов

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

«Феррари»: Кими Райкконен

«Ред Булл»: Даниэль Риккардо

«Форс-Индия»: Эстебан Окон

«Уильямс»: Сергей Сироткин, Ланс Стролл

«Рено»: Карлос Сайнс, Нико Хюлькенберг

«Торо Россо»: Брендон Хартли

«Макларен»: Фернандо Алонсо

«Хаас»: Ромен Грожан

«Заубер»: Шарль Леклер