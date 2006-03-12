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    Макс Ферстаппен: «Не думаю, что «Макларен» и «Рено» будут главными соперниками «Ред Булл»

    Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Рено Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как для команды складываются предсезонные тесты и поделился мнением о перспективах конюшни в предстоящем сезоне.

    «Следить нужно за всеми соперниками, но я не думаю, что «Макларен» и «Рено» будут нашими главными конкурентами. Да и нам этого не хочется – потому что это будет значить, что мы недостаточно хорошо поработали. Нам нужно смотреть на более быстрые команды.

    Да, пока тесты проходят хорошо. Я занимаюсь своим делом, проезжаю свои круги. На этой неделе дела идут лучше, чем на прошлой – если говорить о погодных условиях и том, что можно узнать о работе болида. Я просто занимаюсь своим делом и жду Гран-при Австралии.

    Борьба за чемпионский титул? Пока не знаю. Думаю, нужно подождать начала сезона – посмотреть, как сложатся первые гонки. После этого уже можно будет дать ответ на то, сможете ли вы бороться за титул или нет», – цитирует Ферстаппена motorsport.

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