Макс Ферстаппен: «Не думаю, что «Макларен» и «Рено» будут главными соперниками «Ред Булл»

Пилот Макс Ферстаппен рассказал, как для команды складываются предсезонные тесты и поделился мнением о перспективах конюшни в предстоящем сезоне.

«Следить нужно за всеми соперниками, но я не думаю, что и «Рено» будут нашими главными конкурентами. Да и нам этого не хочется – потому что это будет значить, что мы недостаточно хорошо поработали. Нам нужно смотреть на более быстрые команды.

Да, пока тесты проходят хорошо. Я занимаюсь своим делом, проезжаю свои круги. На этой неделе дела идут лучше, чем на прошлой – если говорить о погодных условиях и том, что можно узнать о работе болида. Я просто занимаюсь своим делом и жду Гран-при Австралии.

Борьба за чемпионский титул? Пока не знаю. Думаю, нужно подождать начала сезона – посмотреть, как сложатся первые гонки. После этого уже можно будет дать ответ на то, сможете ли вы бороться за титул или нет», – цитирует Ферстаппена motorsport.