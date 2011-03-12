Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Тото Вольфф о выборе «Ред Булл» в пользу ExxonMobil в качестве поставщика топлива: «Это может быть стратегической ошибкой»

    Теги техника Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Рено

    Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф выразил сомнение в правильности стратегии «Ред Булл» при выборе поставщика топлива.

    «Ред Булл» является единственной командой среди клиентов «Рено», которая решила сотрудничать с ExxonMobil вместо BP/Castrol. По мнению Вольффа, использование другой топливной смеси по сравнению с заводской командой, поставляющей двигатели, может негативно сказаться на скоростных характеристиках болида.

    «ExxonMobil способны создать топливо невероятного качества. Но на этой способны и BP/Castrol, и другие производители. Но если вы заключаете сделку по коммерческим соображениям, вместо того, чтобы использовать топливо тех же спецификаций, что и заводская команда – то допускаете стратегическую ошибку.

    Наши команды, за исключением «Макларена», всегда использовали топливо Petronas. Вопрос выбора даже никогда не поднимался, потому что стратегически вы должны быть уверены в том, что двигатель будет работать точно так же, как у заводской команды. Мы все используем идентичные топливные смеси, потому что калибруем наши двигатели в соответствии с характеристиками конкретного топлива.

    Если же вы используете другую топливную смесь, то вам нужно совершенно иначе калибровать двигатель. Тем самым вы просто усложняете себе жизнь», – цитирует Вольффа autosport.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться