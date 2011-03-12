Тото Вольфф о выборе «Ред Булл» в пользу ExxonMobil в качестве поставщика топлива: «Это может быть стратегической ошибкой»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф выразил сомнение в правильности стратегии при выборе поставщика топлива.

«Ред Булл» является единственной командой среди клиентов , которая решила сотрудничать с ExxonMobil вместо BP/Castrol. По мнению Вольффа, использование другой топливной смеси по сравнению с заводской командой, поставляющей двигатели, может негативно сказаться на скоростных характеристиках болида.

«ExxonMobil способны создать топливо невероятного качества. Но на этой способны и BP/Castrol, и другие производители. Но если вы заключаете сделку по коммерческим соображениям, вместо того, чтобы использовать топливо тех же спецификаций, что и заводская команда – то допускаете стратегическую ошибку.

Наши команды, за исключением «Макларена», всегда использовали топливо Petronas. Вопрос выбора даже никогда не поднимался, потому что стратегически вы должны быть уверены в том, что двигатель будет работать точно так же, как у заводской команды. Мы все используем идентичные топливные смеси, потому что калибруем наши двигатели в соответствии с характеристиками конкретного топлива.

Если же вы используете другую топливную смесь, то вам нужно совершенно иначе калибровать двигатель. Тем самым вы просто усложняете себе жизнь», – цитирует Вольффа autosport.