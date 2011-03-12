Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Джеймс Эллисон: «Не сомневаюсь, что в этом сезоне «Мерседесу» предстоит бороться с «Ред Булл»

    Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон

    Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о расстановке сил в пелотоне в преддверии старта сезона-2018.

    «Думаю, у нас есть три быстрых команды и я не сомневаюсь, что в этом сезоне нам предстоит бороться с «Ред Булл». В этом нет никаких сомнений. По-прежнему нельзя сказать, у кого именно будет преимущество и кто будет впереди, но борьба будет очень плотной.

    Не знаю, каковы планы «Ред Булл» в отношении двигателя, но с учетом того, какой болид они привезли в Барселону, совершенно очевидно, что перед Мельбурном они еще будут дорабатывать корпус.

    Никто не прячется и не скрывает свои истинные возможности. В этом нет смысла. Мы все здесь ради тестов. А данные тестов будут показательными только в том случае, если вы продемонстрируете свои истинные возможности. Изменить максимальный темп можно только с помощью количества топлива или же отрегулировав мощность двигателя в зависимости от того, какие именно тесты вы проводите», – цитирует Эллисона F1i.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться