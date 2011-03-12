Джеймс Эллисон: «Не сомневаюсь, что в этом сезоне «Мерседесу» предстоит бороться с «Ред Булл»

Технический директор Джеймс Эллисон поделился мнением о расстановке сил в пелотоне в преддверии старта сезона-2018.

«Думаю, у нас есть три быстрых команды и я не сомневаюсь, что в этом сезоне нам предстоит бороться с . В этом нет никаких сомнений. По-прежнему нельзя сказать, у кого именно будет преимущество и кто будет впереди, но борьба будет очень плотной.

Не знаю, каковы планы «Ред Булл» в отношении двигателя, но с учетом того, какой болид они привезли в Барселону, совершенно очевидно, что перед Мельбурном они еще будут дорабатывать корпус.

Никто не прячется и не скрывает свои истинные возможности. В этом нет смысла. Мы все здесь ради тестов. А данные тестов будут показательными только в том случае, если вы продемонстрируете свои истинные возможности. Изменить максимальный темп можно только с помощью количества топлива или же отрегулировав мощность двигателя в зависимости от того, какие именно тесты вы проводите», – цитирует Эллисона F1i.