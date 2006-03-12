Фернандо Алонсо: «Мы полностью контролируем возникающие проблемы»

Пилот «Макларена» не переживает из-за технических проблем команды на тестах в Барселоне.

«Думаю, это более или менее обычная ситуация для каждой машины, и в самой машине нет ничего неправильного.

Мы полностью контролируем возникающие проблемы. К сожалению, каждый день выявляются какие-то мелочи, но, думаю, они же делают нас сильнее перед Гран-при Австралии – ведь мы преодолеваем небольшие проблемы.

Конечно, сегодня хотелось бы проехать больше кругов. Программа должна была быть больше, но в конце дня мы кое-что обнаружили, как и вчера было со Стоффелем. Тем не менее, таковы тесты, и надеюсь, что подобное не случится на 10-м круге в Мельбурне, так что я с радостью работаю над улучшением болида.

Все самое важное нам удалось сделать еще утром. В оставшейся части дня мы планировали поработать на длинных сериях кругов, но я не сильно переживаю из-за того, что мы потеряли», – сказал Алонсо.