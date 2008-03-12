Эрик Булье: «Да, болид ломается, но это лишь тесты»

Гоночный директор Эрик Булье призвал не обращать внимания на технические поломки и темп болида MCL33 на самых мягких покрышках.

«Это всего лишь тесты. Что касается времени круга, то, например, «Ред Булл» этим утром работал с новым «медиумом» и новым «софтом», и при этом был быстрее всего на полсекунды – в действительности разница небольшая из-за особенностей асфальта и разной температуры.

На прошлой неделе я уже рассказывал, что мы работаем с мягкими шинами по технической причине.

Да, болид ломается – у нас возникают определенные проблемы, их нужно устранить. Но это всего лишь тесты, и происходящее – часть процесса. Кроме того, мы только начали сотрудничать с «Рено», у нас новая техника, совершенно новая компоновка болида. Это испытания, нам просто нужно время», – сказал Булье.

По ходу тестов модифицировал кожух моторного отсека, чтобы избежать перегрева из-за плотно прилегающей к корпусу выхлопной трубы, однако Булье уверил, что это изменение не указывает на неудачность всей конструкции шасси:

«Нет, не думаю, что проблемы связаны со слишком тесной компоновкой в задней части болида. Это лишь небольшое изменение – мы пытаемся выжать максимум из болида и хотим удостовериться, на что способна машина с аэродинамической точки зрения. Мы все окончательно скорректируем, и затем посмотрим. И нынешняя утечка масла никак с этим не связана».

Эрик также добавил, что модификация кожуха не повлияет на запланированный пакет обновлений к этапу в Мельбурне, однако «Макларену» пришлось изменить план тестирования из-за потерянного времени.

«Из-за потери времени на трассе приходится пересматривать наши намерения и выбирать другие приоритеты – так что некоторые вещи мы не станем испытывать», – отметил Булье.