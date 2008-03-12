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    Эрик Булье: «Да, болид ломается, но это лишь тесты»

    Теги Макларен тесты Формула-1 Формула-1 Эрик Булье

    Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье призвал не обращать внимания на технические поломки и темп болида MCL33 на самых мягких покрышках. 

    «Это всего лишь тесты. Что касается времени круга, то, например, «Ред Булл» этим утром работал с новым «медиумом» и новым «софтом», и при этом был быстрее всего на полсекунды – в действительности разница небольшая из-за особенностей асфальта и разной температуры. 

    На прошлой неделе я уже рассказывал, что мы работаем с мягкими шинами по технической причине. 

    Да, болид ломается – у нас возникают определенные проблемы, их нужно устранить. Но это всего лишь тесты, и происходящее – часть процесса. Кроме того, мы только начали сотрудничать с «Рено», у нас новая техника, совершенно новая компоновка болида. Это испытания, нам просто нужно время», – сказал Булье.

    По ходу тестов «Макларен» модифицировал кожух моторного отсека, чтобы избежать перегрева из-за плотно прилегающей к корпусу выхлопной трубы, однако Булье уверил, что это изменение не указывает на неудачность всей конструкции шасси: 

    «Нет, не думаю, что проблемы связаны со слишком тесной компоновкой в задней части болида. Это лишь небольшое изменение – мы пытаемся выжать максимум из болида и хотим удостовериться, на что способна машина с аэродинамической точки зрения. Мы все окончательно скорректируем, и затем посмотрим. И нынешняя утечка масла никак с этим не связана». 

    Эрик также добавил, что модификация кожуха не повлияет на запланированный пакет обновлений к этапу в Мельбурне, однако «Макларену» пришлось изменить план тестирования из-за потерянного времени. 

    «Из-за потери времени на трассе приходится пересматривать наши намерения и выбирать другие приоритеты – так что некоторые вещи мы не станем испытывать», – отметил Булье.

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