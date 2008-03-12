Тед Кравиц: «Проблемы «Макларена» словно говорят, что команда должна взять на себя часть ответственности за произошедшее с «Хондой»

Журналист Sky Sports F1 Тед Кравиц поделился мыслями о ходе предсезонных тестов «Формулы-1» для .

В конце 2017 года английская компания прекратила сотрудничество с «Хондой» и перешла на двигатели «Рено». Но, к удивлению наблюдателей, как и в прошлом году, на зимних тестах в Барселоне «Макларен» вновь столкнулся с техническими проблемами, в то время как «Хонде» вместе с «Торо Россо» удалось добиться значительного прогресса и повысить надежность своих силовых установок.

По мнению Кравица, «Макларену» необходимо резко прибавить, чтобы общественность не начала считать английскую команду ответственной за неудачи трех предыдущих лет.

«Все выглядит так, словно репутация «Хонды» улучшается, чему способствуют теплые отношения с «Торо Россо». А вот каждая проблема «Макларена» как будто говорит о том, что команда должна взять на себя часть ответственности за произошедшее с «Хондой».

Нет никаких сомнений, что многократные провалы «Хонды» и ужасная ненадежность двигателей стали главными факторами, которые откинули конюшню на девятое место в Кубке конструкторов в 2017 году.

Но если «Макларен» по-настоящему намерен бороться за победы в гонках и чемпионатах мира, то им необходимо все делать идеально. Чего мы пока на этих тестах не видим: происходят как незначительные поломки коленвала и гидравлики, так и более серьезные, вроде перегрева корпуса из-за того, что он слишком плотно прилегает к выхлопной трубе.

Хотя такие вещи и можно исправить до первой гонки в Мельбурне, сейчас они сильно мешают достижению цели проезжать по 100 кругов в день», – рассказал Кравиц.

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