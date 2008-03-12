Начались продажи билетов на совместные соревнования SMP RDRC и RDS GP

В продажу поступили билеты на совместные соревнования двух популярных автоспортивных серий – чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC и главного чемпионата страны по дрифту RDS GP, – которые состоятся 9-11 июня на автомобильном спортивном комплексе «Нижегородское кольцо» в Нижегородской области.

Билеты на соревнования SMP RDRC и RDS GP можно приобрести на сайте RDS GP. Их стоимость варьируется от 500 до 20 000 рублей, в зависимости от категории доступа. До 31 марта действует 10-процентная скидка. Дети до 7 лет проходят на автодром бесплатно.

Категории «Bronze» и «Silver» (500-2000 рублей) дают доступ на автодром в отдельные дни соревнования, 10 июня и 11 июня. Их различие заключается в уровнях доступа – только на трибуны или также с посещением сервис-парка, где располагаются автомобили участников SMP RDRC и RDS GP. Категория билетов «Gold» (2500 рублей) позволяет зрителю посетить автодром 10 и 11 июня, пройти в сервис-парк, получить приоритетное право на дрифт-такси и удобное место для парковки. В категорию «Platinum» (20 000 рублей) входят парковка в паддоке, проезд на дрифт-такси, доступ в ложу Platinum с банкетом в финальный день соревнований.

Все зрители с любыми категориями билетов увидят одновременно на трассе лучших пилотов российского дрэг-рейсинга и дрифта. «Боевые» заезды первого этапа SMP RDRC и третьего этапа RDS GP будут сопровождаться развлекательным шоу в паддоке.

Тигран Сеферян, руководитель SMP RDRC: «Мы давно хотели провести совместные соревнования с главным чемпионатом страны по дрифту RDS GP. К счастью, в этом сезоне нам удалось построить календари таким образом, чтобы на одной из лучших трасс страны встретились пилоты самых популярных и зрелищных дисциплин. Многие болельщики дрэг-рейсинга смотрят соревнования RDS GP и, наоборот, адепты дрифта следят за Чемпионатом России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Поэтому в начале июня у них будет уникальная возможность в течение трех дней наблюдать заезды лучших пилотов страны – как с трибун «Нижегородского кольца», так и в онлайн-трансляциях и телеэфире. Уверены, такое грандиозное событие задаст настрой на весь последующий сезон SMP RDRC».

Дмитрий Добровольский, директор Российской дрифт серии: «Наконец мы удачно подобрали время в наших графиках для осуществления задуманного: зрители на трибунах «Нижегородского кольца» увидят совместный этап RDS GP и SMP RDRC, двух самых захватывающих и зрелищных дисциплин в автоспорте. Продажа билетов уже открыта, организаторы готовят для зрителей множество сюрпризов, поэтому мы приглашаем всех провести праздничный гоночный уик-энд с нами в Нижнем Новгороде».