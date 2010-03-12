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    Президент «Феррари»: «Я не говорил, что мы обязательно покинем «Формулу-1» после 2020 года»

    Теги Феррари Формула-1 Серджио Маркионне Чейз Кэри

    Президент «Феррари» Серджио Маркионне уточнил свою позицию по вопросу о будущем итальянской марки в «Формуле-1», отметив, что Скудерия покинет гонки только в том случае, если серия изменится. 

    «Я не говорил, что мы обязательно покинем «Формулу-1» после 2020 года. Но если мы не найдем способа уладить наши разногласия, то тогда уйдем. 

    Мы выступали в «Ф-1» дольше всех. Мы разбираемся в этом спорте. И действительно очень трудно представить «Формулу-1» без «Феррари», так что я искренне надеюсь, что мы преодолеем проблему. 

    Мы ведем диалог с Liberty Media, и, надеюсь, отыщем способ и продвинемся в переговорах к концу этого года. Если этого не произойдет, то вы об этом услышите!» – сказал Маркионне.

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