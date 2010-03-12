Эрик Булье: «В «Макларене» не слишком переживают из-за проблем на тестах»

Команда неудачно начала заключительные предсезонные тесты «Формулы-1» в Барселоне. Во вторник за руль болида MCL33 сел , однако не смог успешно поработать на трассе.

После первого установочного круга Вандорн сообщил команде о потере электропитания, и вернулся в боксы. Эта же проблема возникла и во время второго выезда бельгийца на трассу – всего после трех кругов машина остановилась. В результате в «Макларене» решили заменить батарею, и Стоффель вернулся на трек только перед обедом.

После этого команда смогла достаточно продуктивно поработать, но примерно в 16:00 по местному времени на MCL33 возникла утечка в гидравлической системе. На поиск неисправности ушло много времени, и из-за этого «Макларен» был вынужден досрочно завершить тестовый день. Тем не менее, Вандорн сумел проехать 38 кругов и собрать полезную информацию для команды.

«Возникшие у нас проблемы нельзя назвать серьезными, но они отняли много времени, поэтому мы не смогли поработать столько, сколько планировали. Кроме того, мешал ветер. Надеюсь, что проблемы больше не повторятся и в среду работа выйдет более продуктивной», – сказал Вандорн.

Гоночный директор «Макларена» попытался найти позитивные моменты в неприятной ситуации.

«На самом деле мы не слишком переживаем из-за случившегося. Да, день выдался не таким продуктивным, как мы надеялись, но возникшие проблемы – с батареей и утечка в гидравлической системе – это те мелкие раздражающие вещи, с которыми мы почти надеемся столкнуться во время предсезонных тестов, чтобы как следует подготовиться к новому сезону.

Мы приезжаем тестировать машину, и такое иногда случается. Да, идеальной ситуацию не назвать, и нам бы хотелось больше поработать на трассе, однако мы работаем над этим, учимся новому, и к следующему дню испытаний получим больше информации на треке», – сказал Булье.