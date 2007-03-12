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    Сергей Карякин: «В аварии на «Дакаре» сломал обе руки только потому, что крепко держался за руль»

    Теги ралли Дакар Сергей Карякин

    Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о выступлении на «Дакаре-2018». В прошлом году Карякину удалось одержать победу в зачете квадроциклов, а вот в этом россиянин попал в аварию и был вынужден сойти с дистанции.

    «Когда я поднимаюсь на дюну, всегда стараюсь смотреть, как с нее буду спускаться. А на том этапе можно было съехать и справа, и слева, но путь, по которому поехал я, был просто кошмарным. Можно сказать, что это была ошибка пилотирования. Интересно, что квадроцикл остался цел, даже ничего не погнулось. Правда, я сломал обе руки только потому, что крепко держался за руль.

    Страшно не было. Как и не было отрицательных эмоций, разочарования. Голова оставалась холодной. Вот когда я вернулся домой, нахлынула апатия. Любой гонщик будет жалеть о том, что не закончил ралли-рейд. Тем более, такой, как «Дакар». Наверное, я мог закончить этап. Но, как сейчас понимаю, травмы только усугубились бы. Тогда восстанавливаться пришлось бы не меньше года.

    Через полчаса после аварии меня забрал вертолет, и мы полетели к базовому лагерю. Оттуда уже самолетом отправили в полевой госпиталь, где мне вправили кости. Я, честно говоря, был безумно рад, что так быстро оказали помощь. Причем, очень квалифицированную. Врачи на «Дакарах» опытные, знают свое дело», – цитирует Карякина «Советский Спорт».

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