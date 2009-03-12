Кевин Магнуссен: «Гало раздражает»

Пилот Кевин Магнуссен критически высказался в адрес защитного каркаса гало, который с этого сезона появился в конструкции всех болидов «Формулы-1».

«С гало сложно забираться в кокпит, выбираться из него, сложно устанавливать и снимать руль, это раздражает.

При входе в поворот все нормально, потому что ты смотришь по бокам от центральной стойки. Так что у тебя нет проблем с тем, чтобы увидеть поворот. Однако совершенно очевидно, что гало отвлекает внимание, когда ты меняешь направление движения – например, проходишь шиканы и передняя стойка бросается в глаза. Это немного отвлекает, хотя я бы не назвал проблему серьезной.

Тем не менее, если ты преследуешь кого-нибудь в «Красной воде, то просто не увидишь, если соперник ошибется на вершине холма, а ты в этот момент будет находиться в середине поворота. Ты не будешь знать, что соперник врезался в стену. Полагаю, та же проблема будет иметь место в первом повороте на трассе в Остине, где также есть сильный перепад высоты. Хотя посмотрим», – цитирует Магнуссена grandprix247.