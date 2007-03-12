Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Найджел Мэнселл: «Решение Алонсо выступать в WEC говорит о том, что болид «Макларена» оказался недостаточно конкурентоспособным»

    Теги Найджел Мэнселл Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 WEC

    Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл считает, что решение Алонсо выступать в сезоне-2018 сразу в двух гоночных чемпионатах (WEC и «Ф-1») говорит о неготовности «Макларена» бороться за лидерство в Гран-при. 

    «Мне эта ситуация говорит о том, что болид [«Макларена»] оказался недостаточно конкурентоспособным, и поскольку Алонсо хочет хорошую машину, то он готов выступать в других сериях, чтобы бороться за победы. Победители всегда хотят оставаться конкурентоспособными и бороться за лидерство. 

    Остается лишь надеяться, что это не приведет к голу в свои ворота. 

    Должен ли Алонсо больше уделять внимание одной серии? Все зависит от обстоятельств. С одной стороны, в отличие от прошлых лет сейчас гораздо выше надежность техники, но с другой – нельзя отвлекаться. Но если все будет работать как надо, то можно получить море удовольствия», – сказал Мэнселл.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться