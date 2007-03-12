Найджел Мэнселл: «Решение Алонсо выступать в WEC говорит о том, что болид «Макларена» оказался недостаточно конкурентоспособным»

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл считает, что решение Алонсо выступать в сезоне-2018 сразу в двух гоночных чемпионатах (WEC и «Ф-1») говорит о неготовности бороться за лидерство в Гран-при.

«Мне эта ситуация говорит о том, что болид [«Макларена»] оказался недостаточно конкурентоспособным, и поскольку Алонсо хочет хорошую машину, то он готов выступать в других сериях, чтобы бороться за победы. Победители всегда хотят оставаться конкурентоспособными и бороться за лидерство.

Остается лишь надеяться, что это не приведет к голу в свои ворота.

Должен ли Алонсо больше уделять внимание одной серии? Все зависит от обстоятельств. С одной стороны, в отличие от прошлых лет сейчас гораздо выше надежность техники, но с другой – нельзя отвлекаться. Но если все будет работать как надо, то можно получить море удовольствия», – сказал Мэнселл.