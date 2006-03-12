Пять лет назад Экклстоун отказался от гонки в Чикаго

Почетный президент «Формулы-1» рассказал, что пять лет назад получал предложение проводить гонку «Формулы-1» в Чикаго. Однако стороны не смогли договориться о контракте.

«Пять лет назад у нас было предложение проводить гонку в Чикаго. Но организаторы не были готовы предложить достаточную сумму. Город ветров…я считал, что мы можем получить более выгодное предложение от кого-то другого.

Что касается возможной гонки в Калифорнии, то я бы мог договориться обо всем хоть завтра», – цитирует Экклстоуна pitpass.