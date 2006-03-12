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    Пять лет назад Экклстоун отказался от гонки в Чикаго

    Теги Берни Экклстоун Формула-1

    Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что пять лет назад получал предложение проводить гонку «Формулы-1» в Чикаго. Однако стороны не смогли договориться о контракте.

    «Пять лет назад у нас было предложение проводить гонку в Чикаго. Но организаторы не были готовы предложить достаточную сумму. Город ветров…я считал, что мы можем получить более выгодное предложение от кого-то другого.

    Что касается возможной гонки в Калифорнии, то я бы мог договориться обо всем хоть завтра», – цитирует Экклстоуна pitpass.

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