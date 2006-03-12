В «Пирелли» утвердили график шинных тестов на сезон-2018

Компания «Пирелли» утвердила план шинных тестов в «Формуле-1» на сезон-2018, сообщает autosport.

На данных тестах команды призваны помочь «Пирелли» в разработке шин для следующего сезона и сессии будут проходить в индивидуальном порядке.

Тесты будут проходить по вторникам и средам после этапов в Китае, Испании, Великобритании, Японии и Мексике.

Также команды «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» проведут с «Пирелли» дополнительные тесты шин для дождевых условий, которые будут проходить во Фьорано и на «Поль-Рикар».

Расписание шинных тестов «Пирелли» на сезон-2018

17-18 апреля – Шанхай, «Форс-Индия»

19-20 апреля – Фьорано, «Феррари» (дождевые)

15-16 мая – Барселона, «Макларен» / «Хаас»

30-31 мая – «Поль-Рикар», «Мерседес» (дождевые)

14-15 июня – Валлелунга, «Торо Россо»

10-11 июля – «Сильверстоун», «Ред Булл» / «Уильямс»

5-6 сентября – «Поль-Рикар», «Макларен» (дождевые)

20-21 сентября – «Поль-Рикар», «Мерседес» / «Феррари»

9-10 октября – «Сузука», «Рено»

30 октября – Мексика, «Заубер»