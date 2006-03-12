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    В «Пирелли» утвердили график шинных тестов на сезон-2018

    Теги Феррари Макларен Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 Мерседес Рено Хаас

    Компания «Пирелли» утвердила план шинных тестов в «Формуле-1» на сезон-2018, сообщает autosport.

    На данных тестах команды призваны помочь «Пирелли» в разработке шин для следующего сезона и сессии будут проходить в индивидуальном порядке.

    Тесты будут проходить по вторникам и средам после этапов в Китае, Испании, Великобритании, Японии и Мексике.

    Также команды «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» проведут с «Пирелли» дополнительные тесты шин для дождевых условий, которые будут проходить во Фьорано и на «Поль-Рикар».

    Расписание шинных тестов «Пирелли» на сезон-2018

    17-18 апреля – Шанхай, «Форс-Индия»

    19-20 апреля – Фьорано, «Феррари» (дождевые)

    15-16 мая – Барселона, «Макларен» / «Хаас»

    30-31 мая – «Поль-Рикар», «Мерседес» (дождевые)

    14-15 июня – Валлелунга, «Торо Россо»

    10-11 июля – «Сильверстоун», «Ред Булл» / «Уильямс»

    5-6 сентября – «Поль-Рикар», «Макларен» (дождевые)

    20-21 сентября – «Поль-Рикар», «Мерседес» / «Феррари»

    9-10 октября – «Сузука», «Рено»

    30 октября – Мексика, «Заубер»

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