Льюис Хэмилтон: «У Ферстаппена определенно есть потенциал, чтобы стать чемпионом»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о том, способен ли Макс Ферстаппен повторить его достижение и выиграть четыре чемпионских титула.

«Сложно сказать. У него определенно есть потенциал, чтобы стать чемпионом мира. Мы все видим, как он пилотирует, у него есть потенциал, он выступает за отличную команду. Думаю, он находится в идеальных условиях для того, чтобы продолжить расти. У него за плечами уже есть опыт нескольких сезонов и при этом у него еще очень много времени впереди. В 21 год я не провел даже одного сезона в «Формуле-1», так что в этом смысле он опережает и меня, и других гонщиков.

Хотя я здесь для того, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить его. Людям может это не нравиться, но мы все здесь ради этого – ради борьбы. И я с нетерпением жду сражений с Максом – надеюсь, уже в этом году.

Мы могли бы прямо сейчас отправиться в Мельбурн – честно говоря, я уже просто хочу гоняться. На тестах нет соревнования, а именно по соревнованиям ты скучаешь после столь долгого зимнего перерыва. Тебе не терпится вернуться в атмосферу конкуренции «Формулы-1» – с этим ничто не сравнится. Так что когда ты возвращаешься к тестам, то в первую половину первого дня тебе весело, но после этого ты уже готов к гонкам. Надеюсь, на следующей неделе мы проведем на трассе много времени», – цитирует Хэмилтона ESPN F1.