BBC: «Уильямс» оформляет контракт с Сироткиным. Объявления не будет как минимум 10 дней

Команда «Уильямс» и российский гонщик Сергей Сироткин сейчас заняты оформлением двухлетнего контракта на выступления в 2018 и 2019 году, сообщает BBC.

Официального объявления не последует еще как минимум 10 дней, поскольку стороны согласовывают последние детали договора.

В «Уильямсе» настаивают, что Сироткин выиграл конкуренцию у Роберта Кубицы за последнюю вакансию в пелотоне после шинных тестов в Абу-Даби, на которых российский гонщик оказался быстрее поляка, а не из-за большего бюджета (предполагается, что программа «СМП Рейсинг», принадлежащая Борису Ротенбергу, заплатит за первый сезон Сироткина 15 млн евро).

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