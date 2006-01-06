Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    BBC: «Уильямс» оформляет контракт с Сироткиным. Объявления не будет как минимум 10 дней

    Теги возможные переходы Роберт Кубица Уильямс Формула-1 Сергей Сироткин

    Команда «Уильямс» и российский гонщик Сергей Сироткин сейчас заняты оформлением двухлетнего контракта на выступления в 2018 и 2019 году, сообщает BBC.

    Официального объявления не последует еще как минимум 10 дней, поскольку стороны согласовывают последние детали договора. 

    В «Уильямсе» настаивают, что Сироткин выиграл конкуренцию у Роберта Кубицы за последнюю вакансию в пелотоне после шинных тестов в Абу-Даби, на которых российский гонщик оказался быстрее поляка, а не из-за большего бюджета (предполагается, что программа «СМП Рейсинг», принадлежащая Борису Ротенбергу, заплатит за первый сезон Сироткина 15 млн евро).

    Кажется, в «Формуле-1» будет новый русский гонщик

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться