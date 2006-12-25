Гельмут Марко: «Мы дали Квяту больше одного шанса, но он не реализовал свой потенциал»

Консультант «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг предположения о том, что симпатизирует Максу Ферстаппену, отметил, что в его команде у обоих гонщиков равные права и возможности, а также признался, что не знает, из-за чего не выдержал давления в «Ф-1».

О Ферстаппене

«Я не симпатизирую ему! Но в основном именно он был быстрее в квалификациях. При этом его сезон нельзя назвать простым, учитывая семь сходов, и иногда его моральный дух действительно падал, но в итоге он стал даже сильнее, чем раньше. Две победы – тому доказательство. В нашей команде нет первого номера, у обоих гонщиков равные возможности, так что сильнейшего пусть определяют сами. Я же буду болеть за быстрейшего! (Смеется.)»

О Квяте

«Не знаем, почему он сломался под давлением. В своем первом сезоне в «Ф-1» он был открытием, часто оказывался быстрее Риккардо, поэтому мы и перевели его в . Но затем его выступления ухудшились. К сожалению, так бывает. Мы дали ему больше одного шанса, но он не реализовал свой потенциал».