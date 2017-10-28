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    Руководитель «Торо Россо»: «Квят – талантливый и быстрый гонщик, который добивается успехов, если все складывается как надо»

    Теги Торо Россо Франц Тост Формула-1 Даниил Квят

    Руководитель «Торо Россо» Франц Тост назвал утрату доверия причиной прекращения сотрудничества гоночной программы «Ред Булл» с Даниилом Квятом

    В нынешнем сезоне у Квята не раз возникали технические проблемы с машиной, однако, как отметил Тост, российский гонщик набрал лишь 5 очков в сезоне, в то время как напарник по команде, Карлос Сайнс-младший – 48. 

    «Этот сезон стал для Даниила очень неудачным. Часто возникали технические проблемы, на которые он никак не мог повлиять, но и сам он не раз ошибался. Обе стороны перестали друг другу доверять. 

    В такой ситуации лучше сказать «ОК» и прекратить сотрудничество, чтобы Даниил смог подыскать другую команду. 

    Мы почувствовали, что уровень необходимого доверия для успешной совместной работы снизился», – цитирует Тоста Autosport. 

    Тост признался, что откровенные высказывания Квята из-за непростых результатов и отсутствие ясного будущего повлияли на итоговое решение «Ред Булл»: 

    «Обе стороны ожидали большего, но этого не произошло, поэтому прекращение сотрудничества – лучший итог для всех сторон». 

    Впрочем, руководитель «Торо Россо» не отверг возвращение Квята в «Формулу-1» в будущем – как произошло с Брендоном Хартли, которого исключили из гоночной программы несколько лет назад, но в этом году вернули обратно. 

    «В автоспорте, и особенно в «Формуле-1» никогда нельзя говорить «никогда». Даниил – талантливый и быстрый гонщик, который добивается успехов, если все складывается как надо. Он доказал это в прошлом победой в серии GP3, а также подиумами в «Ред Булл» – он опытный гонщик. 

    Я убежден, что он очень быстрый пилот. Если все сложится, то он может многого добиться – в прошлом он это демонстрировал», – добавил Тост.

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