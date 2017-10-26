«Рено» перебросит все ресурсы с «Формулы-Е» на поддержку команды в «Формуле-1»
Маркетинговый директор «Рено» Тьерри Коскас подтвердил информацию о том, что французская компания перебросит все освободившиеся ресурсы с проекта по «Формуле-Е» на «Формулу-1».
«Рено» прекратит выступления в «Формуле-Е» со следующего сезона и передаст команду компании «Ниссан».
«После четырех сезонов мы сосредоточим все наши ресурсы на достижении целей «Рено» в «Формуле-1», – цитирует Коскаса grandprix.com.
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