«Рено» перебросит все ресурсы с «Формулы-Е» на поддержку команды в «Формуле-1»

Маркетинговый директор Тьерри Коскас подтвердил информацию о том, что французская компания перебросит все освободившиеся ресурсы с проекта по «Формуле-Е» на «Формулу-1».

«Рено» прекратит выступления в «Формуле-Е» со следующего сезона и передаст команду компании «Ниссан».

«После четырех сезонов мы сосредоточим все наши ресурсы на достижении целей «Рено» в «Формуле-1», – цитирует Коскаса grandprix.com.