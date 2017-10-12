Autosport: Гасли пропустит Гран-при США ради финальной гонки «Супер-Формулы»

Пилот Пьер Гасли не выступит на Гран-при США, поскольку будет участвовать в финальной гонке сезона японской «Супер-Формулы», по итогам которой может стать чемпионом, сообщает autosport.

Гасли заменил в «Торо Россо» Даниила Квята на этапах в Малайзии и Японии, а также ранее заявлял, что готов пожертвовать шансом выиграть титул в «Супер-Формуле» ради «Формулы-1». Позже Карлос Сайнс-младший перешел в «Рено», а напарником Гасли стал Даниил Квят.

В «Хонде» также были готовы пойти навстречу Гасли и дать гонщику выступить на . При этом в «Хонде» также были готовы отработать с Гасли последнюю гонку в «Супер-Формуле» – если «Торо Россо» удастся найти достойную замену.

Предполагается, что на Гран-при США руководитель «Торо Росос» Франц Тост хочет проверить в деле еще одного гонщика, поскольку команда пока не до конца определилась с составом пилотов на следующий сезон.

После этого Гасли вернется в «Торо Россо» и проведет за команду этапы в Мексике, Бразилии и Абу-Даби.