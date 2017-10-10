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    Российская дрифт серия. Федоров выиграл «Кубок чемпионов»

    Теги фото Дрифтинг Российская дрифт серия

    В прошедшие выходные в Сочи завершился сезон Российской дрифт серии – на трассе «Сочи Автодром» состоялся «Кубок чемпионов», в котором приняли участие лучшие пилоты России, СНГ и Европы. 

    В отличие от четвертого этапа сезона-2017, который также прошел в Сочи, организаторы подготовили новый участок для дрифта: после двух клиппинг-зон и перекладки следовал разворот на 270 градусов и проход в обратном порядке. Сложность заключалась в том, чтобы снова набрать подходящую скорость после шпильки и продемонстрировать зрелищный дрифт.  По итогам квалификации лучший результат показали пилоты команды «Форвард Авто»: 99,6 балла набрал Георгий Чивчян и 99 баллов – Иван Никулин. Замкнул тройку лучших Павел Бусыгин («Toyo Tires x Gorilla Energy») – 97,3 балла. 

    Особенностью «Кубка чемпионов» стал вечерний дрифт и выступления под светом прожекторов: траекторию движения обозначили светящиеся оранжевые конусы, а машины участников оснастили подсветкой. 

    На ранней стадии плей-офф состоялась одна из самых красивых битв: чемпиону РДС 2017 года Георгию Чивчяну противостоял Сергей Кабаргин, и после невероятно близкого проезда победу одержал ddKaba. Однако добраться до призов Кабаргин не смог – в следующем раунде он уступил Андрею Песегову. 

    В тройку лучших по итогам нескольких раундов на выбывание попали итальянец Федерико Шериффо – который в этот раз уступил место судьи соревнований японцу Хироки Фурусе, – Иван Никулин и Илья Федоров. 

    В финальной схватку Шериффо уступил Федорову (из команды «Tuning Factory Aimol»), который и стал обладателем «Кубка чемпионов».

    Фото: vdrifte.ru

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