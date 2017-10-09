Франц Тост: «Пока вопрос по составу пилотов «Торо Россо» на следующий сезон остается открытым»
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что команда пока не до конца определилась с составом пилотов на следующий сезон. Предполагается, что после ухода Карлоса Сайнса-младшего в «Рено» за «Торо Россо» будут выступать Пьер Гасли и Даниил Квят.
«Пока вопрос по следующему сезону остается открытым. Посмотрим, у нас есть время. «Ред Булл» нет смысла торопиться. Посмотрим, что будем в Остине. Пока мне нечего сказать.
Варианты есть всегда. Другой вопрос – будете ли вы придерживаться выбранной философии или нет, а философией «Ред Булл» всегда было использование собственных гонщиков.
Квят? Разумеется, любой гонщик будет расстроен, если не выступает в гонках, но для этого были определенные причины.
Что касается Сайнса, то было решено, что он уходит в «Рено». Больше мне нечего добавить. Это было частью сделки. Мы отдали его «Рено» в качестве компенсации за досрочный разрыв нашего контракта. Это было оговорено, так что ничего неожиданного в его переходе нет», – цитирует Тоста autosport.
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