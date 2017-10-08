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    Хэмилтон спросил ФИА, почему Феттель забрал руль после аварии в Малайзии

    Теги Гран-при Малайзии Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес

    Во брифинга пилотов «Формулы-1» перед Гран-при Японии пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон задал гоночному директору Чарли Уайтингу вопрос, касающийся действий Себастьяна Феттеля после финиша Гран-при Малайзии. 

    Феттель столкнулся на «Сепанге» с Лансом Строллом, а после происшествия забрал руль с собой, хотя в правилах указано, что пилот должен прикрепить руль на место. 

    Чуть позже выяснилось, что ФИА даже не расследовала этот эпизод, а сам Феттель заявил, что забрал руль с собой из-за опасения, что его заберет какой-нибудь болельщик, который мог оказаться на месте аварии после открытия трека. 

    «Себ действительно забрал рулевое колесо с собой. Думаю, самым разумным для нас в такой ситуации было не предпринимать никаких действий. Гонка уже завершилась, маршалам не нужен был руль, чтобы поворачивать колеса машины. И я решил, что в таких обстоятельствах сообщать стюардам об этом эпизоде не нужно», – рассказал Уайтинг.

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