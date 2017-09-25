6 и 7 октября на «Сочи Автодроме» состоится «Кубок чемпионов» РДС-2017. Соревнования на одной из лучших трасс России пройдут под светом мощнейших прожекторов – и пилотов, и зрителей, ждет ночной дрифт.

Список участников «Кубка чемпионов» Российской дрифт серии еще формируется, но уже сейчас организаторы раскрыли несколько секретов. Судейская бригада будет состоять из Дмитрия Добровольского и Александра Сиверцева, но к ним присоединится легендарный Хироки Фурусэ (известный как «Слипи») – опытный судья из Японии, который приедет судить Кубок уже второй раз. А двое представителей судейской команды РДС в Сочи станут участниками:

– легенда мирового дрифта – Федерико Шерифо – чемпион Италии, создатель европейской школы дрифта. Как мы уже знаем, Шерифо всегда уделяет большое внимание отточенному мастерству и математическому расчету. Несомненно, все с нетерпением ожидают фуридаши в исполнении мастера.

– Тимофей Кошарный – один из отцов-основателей Российской дрифт серии, чемпион 2009 года. Человек, стоявший у истоков дрифта в нашей стране, известен своим бескомпромиссным дрифтом и опасными маневрами. Участник и судья многих гонок.

Также среди участников будут и лучшие пилоты РДС:

– Павел Бусыгин – представитель команды двукратных чемпионов РДС «Toyo Tires x Gorilla Energy», серебряный призер РДС 2017, за рулем своей боевой «Супры Павлика».

Призеры 2017 года в командном зачете, пилоты команды «Tuning Factory / AIMOL»: Алексей Бобровских, чемпион РДС 2014 года Андрей Песегов и 4-х кратный Чемпион РДС на Дальнем Востоке – Илья Федоров.

– Аркадий Пучинин из Санкт-Петербурга, на своей BMW E30 в полицейской ливрее с проблесковыми маячками.

– Федор Воробьев – мастер проходов дверь в дверь, любитель экстремальных фуридаши на своем легендарном ВАЗ- 2105, под капотом которого трудится мощнейший двигатель Toyota – 2JZ.

– Чемпионы в командном зачете этого года, представители «Форвард-Авто»: Иван Никулин, чемпион сезона 2017 года Гоча Чивчян и Владимир Чивчян.

– Александр Дмитренко – один из самых ярких дебютантов этого сезона за рулем 666-сильной BMW M3 E92.

– Федор Дзежиц – призер Российской дрифт серии 2016 года, участник и призер японского чемпионата по дрифту 2014-2015 за рулем самой красочной Silvia S15 «Тигр».

В пятницу, 6 октября с 19.00 до 22.00 – пройдут ночные тренировки, а в субботу с 19.00 стартуют парные заезды.